За сутки боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военных ранены

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 18.00 в целом зафиксировано 29 обстрелов. Двое наших военных ранены», - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, на Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по позициям ВСУ огонь вел танк.

Читайте такжеОбстрел боевиками Курдюмовки, в результате которого погиб подросток, полиция назвала терактом

На Мариупольском направлении велись обстрелы из артиллерии и минометов по Талаковке и Гнутово. Из минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Лебединское и Березово. По Павлополю огонь вел БТР противника.

«На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку», - добавили в штабе.