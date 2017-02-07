За сутки боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО, двое украинских военных ранены
Сегодня боевики осуществили 29 обстрелов позиций сил АТО, в результате чего ранены двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
«По состоянию на 18.00 в целом зафиксировано 29 обстрелов. Двое наших военных ранены», - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, на Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по позициям ВСУ огонь вел танк.
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На Мариупольском направлении велись обстрелы из артиллерии и минометов по Талаковке и Гнутово. Из минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Лебединское и Березово. По Павлополю огонь вел БТР противника.
«На Луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку», - добавили в штабе.