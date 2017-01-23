В Донецкой области гражданин РФ, который состоял в рядах "ДНР", сдался СБУ (видео)
Силы антитеррористической операции задержали гражданина России, который пытался перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Еленовка Волновахского района Донетчины.
Как сообщает пресс-центр СБУ, гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в мирном 2013 году в поисках работы. В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей поступил в одно из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".
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Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям террористической группировки.
Как объяснил мужчина, он решил добровольно покинуть расположение боевиков и сдаться украинским властям из-за морально-психологического давления российских кураторов и непомерных денежных поборов со стороны главарей террористов.
Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.