В Донецкой области гражданин РФ, который состоял в рядах "ДНР", сдался СБУ (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, гражданин России, уроженец села Луки Псковской области РФ в Донецк прибыл еще в мирном 2013 году в поисках работы. В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей поступил в одно из незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Читайте такжеВ Макеевке боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне – разведка

Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям террористической группировки.

Как объяснил мужчина, он решил добровольно покинуть расположение боевиков и сдаться украинским властям из-за морально-психологического давления российских кураторов и непомерных денежных поборов со стороны главарей террористов.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.