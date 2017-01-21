В Макеевке боевиков, которые отказываются воевать, изолируют на полигоне – разведка

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает принимать меры по предотвращению случаев оставления боевиками передовых позиций и дезертирства.

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«С целью удержания на службе личного состава 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) и 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), который изъявил желание уволиться по окончанию контрактов, и проведения с ним "усиленной воспитательной работы", командованием 1 АК ВС РФ введена практика изоляции таких военнослужащих на полигоне вблизи н.п. Торез», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по данным управления разведки, командование 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ вынуждено ежедневно рассматривать до 15 рапортов на увольнение военнослужащих, у которых завершились сроки службы по контракту. В случае задержки с принятием решений об увольнении или отказов, боевики самовольно покидают расположение бригады.