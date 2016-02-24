В Донецк прибыл отряд российских ГРУшников для ликвидации некоторых главарей боевиков - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении также отмечается, что, учитывая возможность возобновления активных боевых действий продолжаются массовые увольнения личного состава соединений и частей 1 армейского корпуса. В частности, 22 февраля еще шестеро военнослужащих 9-го особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) написали рапорта на увольнение с последующим возвращением в Россию.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля в СБУ заявили, что российские спецслужбы могут прибегнуть к "радикальным действиям" и ликвидировать экс-командира батальона "Восток", секретаря так называемого "совета безопасности "ДНР" Александра Ходаковского, а также одного из бывших главарей террористов Игоря Безлера, который находится на территории временно оккупированного Крыма.