Боевики из минометов обстреляли жилой сектор Красногоровки, есть раненый
00:31, 12 января 2017Война
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Боевики террористической организации "ДНР" поздно вечером, 11 января, начали обстреливать из минометов жилой сектор Красногоровки.
Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По его словам, одна из мин попала в жилой пятиэтажный дом. В результате прямого попадания снаряда в дом тяжелое ранение получил 66-летний мужчина.
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Сотрудники полиции оказывают пострадавшему медицинскую помощь.
Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО 11 января получил ранения один украинский военный, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ.
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