Боевики из минометов обстреляли жилой сектор Красногоровки, есть раненый

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, одна из мин попала в жилой пятиэтажный дом. В результате прямого попадания снаряда в дом тяжелое ранение получил 66-летний мужчина.

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Сотрудники полиции оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО 11 января получил ранения один украинский военный, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ.