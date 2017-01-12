Боевики из минометов обстреляли жилой сектор Красногоровки, есть раненый

00:31, 12 января 2017
Война
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Боевики террористической организации "ДНР" поздно вечером, 11 января, начали обстреливать из минометов жилой сектор Красногоровки.

В декабре в АТО погибли 19 украинских военных / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, одна из мин попала в жилой пятиэтажный дом. В результате прямого попадания снаряда в дом тяжелое ранение получил 66-летний мужчина.

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Сотрудники полиции оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне АТО 11 января получил ранения один украинский военный, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ.

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