Боевики продолжают обстрелы и за сутки 44 раза нанесли удары по позициям украинских военных на Донбассе

08:50, 28 декабря 2016
Война
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Боевики за минувшие сутки 44 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії обстріляно Широкине / Фото УНІАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают обстрелы украинских позиций на всех направлениях. В частности, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляно Широкино. Из 120- и 82-миллиметровых минометов - Водяное и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковка, Водяное, Марьинка, Павлополь и Широкино. По Широкино также огонь вел снайпер.

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«На Донецком направлении под огонь 120- и 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Травневому, Луганскому, Зайцево, Невельскому и Мироновскому. Южное обстреляли из зенитных установок», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Новозвановке.

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Теги: #АТО#Донбасс#обстрел