"Ведем войну с нечистой силой": Турчинов допускает возможность провокаций со стороны боевиков на Новогодние праздники

15:30, 27 декабря 2016
Война
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов допускает возможность провокаций со стороны российских боевиков на Новогодние праздники.

Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины помогут очисти нашу страну от этой грязи, сказал Турчинов / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии в Новых Петровцах на Киевщине.

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"Вы знаете, нечистая сила всегда именно на такие христианские праздники себя проявляет. И, к большому сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу страну. Поэтому я могу прогнозировать, что будут провокации, и всегда, вы можете проанализировать события, которые происходили на фронте начиная с начала 2014 года, как раз особенно на праздники, как раз на христианские праздники, у них, видимо, что-то изнутри рвет наружу, что они пытаются совершать провокации, грязь, кровь", - заявил Турчинов.

По его убеждению, "нечистая сила всегда обречена". "И Национальная гвардия, Вооруженные силы Украины помогут очистить нашу страну от этой грязи", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО ввиду постоянных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе подчеркнул, что не существует иной альтернативы, как защищать Украину.

Он отметил, что объявление о перемирии после последних переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске не выполняется российской стороной.

"К большому сожалению, решение, которое было принято относительно объявления перемирия с учетом этих больших праздников - Рождества, Нового года, чтобы можно было хотя бы во время этих праздников не терять жизни наших военных офицеров, солдат, для того, чтобы хотя бы была тишина в тех населенных пунктах, вдоль линии разграничения, но, к большому сожалению, российские гибридные войска не собираются выполнять все договоренности", - подчеркнул Турчинов.

По словам секретаря СНБО, "с первого дня, наступившего после провозглашения перемирия, продолжался обстрел".

Как сказал Турчинов, раньше, когда объявлялось перемирие, значительное сокращение количества обстрелов сохранялось хотя бы неделю.

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Теги: #Донбасс#боевики#Турчинов