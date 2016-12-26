Фейкового "сверхгосударства" не будет: в "Л/ДНР" заявили, что не намерены объединяться

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказали представители боевиков «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Владислав Дейнего.

"Никто не рассматривает на данном этапе целесообразность данного объединения", - отметил Пушилин.

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Он напомнил, что под Комплексом мер по выполнению Минских соглашений стоят подписи главарей «ЛНР» и «ДНР».

"Сейчас пожарных событий, способствующих объединению, мы пока не видим. Не исключаем это в будущем", - сказал Пушилин.

Представитель боевиков «ЛНР» Дейнего заявил, что "республики" тесно сотрудничают и взаимодействуют, напомнив, что на позициях во временно оккупированном Донбассе находятся боевики «ЛНР» и «ДНР».