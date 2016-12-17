За сегодняшний день российско-оккупационные войска осуществили 21 обстрел позиций сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Читайте такжеБлиз Волновахи пропал военнослужащий-контрактник - волонтер

Отмечается, что ночь в зоне проведения АТО прошла неспокойно. Оккупанты из минометов различных калибров вели огонь по Красногоровке, Павлополю, Лебединскому, Широкино. Водяное было обстреляно из 152-и 122-миллиметровой артиллерии. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковка, Павлополь, Старогнатовка и Широкино.

«На Луганском направлении из минометов и гранатометов российско-оккупационные войска вели огонь по Троицкому и Станице Луганской. По Новозвановке оккупанты стреляли из противотанковых управляемых ракетных комплексов», - говорится в сообщении.

По данным штаба, по Невельскому, расположенному на Донецком направлении, огонь вела 122- миллиметровая артиллерия.