За прошедшие сутки в зоне АТО ранены двое украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки ни один военный не погиб. Двое получили ранения в результате артиллерийского обстрела возле села Невельское ", - сказал Лысенко.

По его словам, всего за сутки боевики выпустили по позициям украинских военных 96 артиллерийских снарядов и 383 минометных мины.

Читайте такжеНа Донбассе боевики с угрозами требовали продукты от представителей миссии ОБСЕ

Так, на Луганском направлении боевики увеличили интенсивность обстрелов в Попаснянском районе, а также продолжают военные провокации возле Станицы Луганской. Лысенко добавил, что на этом направлении была задействована артиллерию калибром 122 и 152 мм, всего было выпущено 29 минометных мин и 32 артиллерийских снаряда.

Также Лысенко сообщил, что на Донецком направлении боевики обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки, Горловки, Майорска и Зайцево.

По его словам, на Мариупольском направлении 3/4 всех обстрелов были произведены из тяжелого вооружения, в частности, минометов калибров 82 мм и 120-мм, а также крупнокалиберной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря российско-оккупационные войска 52 раза открывали огонь по позициям сил АТО.