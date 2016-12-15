Списки лежат передо мной: Рубан подтвердил схему обмена пленных "1 к 4"

"Да, это правда. Списки лежат передо мной", - цитирует Рубана Апостроф.

Ранее народный депутат Надежда Савченко сообщила, что во время тайной встречи с главарями боевиков в Минске, она сумела договориться по поводу обмена пленными именно в таких пропорциях.

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Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков.

По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить "минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".

Кроме того, Савченко подчеркнула, что ездила в Минск не с дипломатическим паспортом. "Я с дипломатическим паспортом езжу только в те командировки, куда меня отправляет Верховная Рада Украины. Я ездила с украинским паспортом", - сказала она.