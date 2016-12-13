Бойцы показали, как выглядит один день из жизни украинского войска (видео)

Соответствующую видеозапись он опубликовал на своем канале в YouTube.

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"Это видео про обычный день в армии. В украинском войске. Которое третий год сдерживает агрессию российско-оккупационных войск. Которое тонкой полосой прочно вгрызлось в линию между будущим и пустотой. Видео о буднях и выходных. О службе и мечтах. О мужестве и любви", - говорится в описании к видео.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская БМП на Луганщине расстреляла вражеский огневой пункт из 30-миллиметровой пушки.