Бойцы показали, как выглядит один день из жизни украинского войска (видео)
10:58, 13 декабря 2016Война
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Закарпатский Легион 128-й отдельной горно-пехотной бригады показал, как выглядит один день военных.
Соответствующую видеозапись он опубликовал на своем канале в YouTube.
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"Это видео про обычный день в армии. В украинском войске. Которое третий год сдерживает агрессию российско-оккупационных войск. Которое тонкой полосой прочно вгрызлось в линию между будущим и пустотой. Видео о буднях и выходных. О службе и мечтах. О мужестве и любви", - говорится в описании к видео.
Как сообщал УНИАН, ранее украинская БМП на Луганщине расстреляла вражеский огневой пункт из 30-миллиметровой пушки.
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