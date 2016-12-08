Волонтеры назвали имена российских разведчиков, воевавших на Донбассе (фото)

Об этом говорится в расследовании международного сообщества InformNapalm.

Им удалось опознать группу российских военных преступников – военнослужащих из состава разведывательного батальона и роты снайперов 7-й военной базы (в/ч 09332, Грузия, г. Гудаута, оккупированная Абхазия) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России, которые в составе батальонно-тактической группы (БТГр) в августе – сентябре 2014 года и позже, в 2015 году, принимали участие в боях на Донбассе.

Читайте такжеВолонтеры рассекретили базу инженерно-саперного подразделения российских оккупантов в Донецке (фото)

"Установлено, что до переброски на восток Украины, с поздней весны до середины лета 2014 года, БТГр 7-й в/базы проходила боевую подготовку и слаживание на полигоне Ашулук Астраханской области, откуда была переброшена сперва в Ростовскую область и далее – на Донбасс. Эту информацию лишний раз подтверждают даты снимков, обнаруженных на страничках военных преступников гудаутской базы", - говорится в расследовании волонтеров.

Так, волонтеры назвали имена военных: Сергей Миронов, Дмитрий Авилов, Евгений Иванов, Денис Киселев, Иван Прокудин, Александр Кривошеев, Евгений Никитченко, Владимир Горбаченко.

Ранее волонтеры смогли идентифицировать военнослужащих из 75 российских военных частей, которые переправлялись в Украину по приказу своего командования.