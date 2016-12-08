Доклад миссии ООН: в местах лишения свободы, к которым боевики не допускают правозащитников, пленных подвергают пыткам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в 16-й доклада по правам человека мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине, презентованной в четверг.

В частности, в ООН отметили, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики продолжают лишать свободы неустановленное количество человек.

"Несмотря на многочисленные запросы, в течение отчетного периода вооруженные группы продолжали отказывать Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека в беспрепятственном доступе в места лишения свободы. УВКПЧ установило 26 исправительных учреждений и мест содержания под стражей в ожидании суда, где находятся лица, задержанные еще до начала конфликта, и по меньшей мере восемь мест лишения свободы в Донецкой и три - в Луганской, в которых вооруженные группы держат лиц, захваченных в связи с вооруженным конфликтом", - отмечается в докладе.

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"Отсутствие доступа к лицам, лишенным воли, вызывает беспокойство относительно того, что их могут подвергать пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающими достоинство, видам обращения и наказания (жестокому обращению), в том числе сексуальному и гендерно обусловленному насилию", - говорится в докладе.

"Точное количество лиц, которые пропали без вести в ходе конфликта, остается неизвестным. Перед семьями пропавших без вести лиц, которые продолжают разыскивать их, возникают такие проблемы, как отсутствие координации между различными учреждениями и отсутствие сотрудничества между правительством (Украины) и вооруженными группами в отношении идентификации останков", - заявили в ООН.

Также сказано, что мониторинг, который проводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, свидетельствует об уязвимости лиц, проживающих на территориях, которые контролируются боевиками. Речь идет о произвольных и выборочных наказаниях со стороны самопровозглашенных структур, которые боевики называют "судами", "судьями", "прокурорами".

"Ситуация с правами человека в "Донецкой народной республике" и "Луганской народной республике" характеризуется продолжением ограничений основных свобод, обострением изоляции людей, проживающих на этих территориях, и ограничения доступа к информации", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, на конец ноября в заложниках у боевиков на Донбассе оставались 108 человек, пропавшими без вести считались 495.