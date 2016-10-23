Сутки в АТО: 33 вражеских обстрела, под Авдеевкой боевики стреляли из вооружения всех калибров

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении зафиксированы 22 провокации против сил АТО. В районах Марьинки и Красногоровки противник использовал минометы 82 и 120 калибров, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. Вблизи Павлополя обстрелы со стороны боевиков продолжались из ствольной артиллерии калибра 152мм и минометов обоих калибров, а в направлении Талаковки, Гнутового и Широкиного вел огонь вражеский снайпер.

На Донецком направлении произошло 8 обстрелов. В Новгородском и Нижнем Лозовом российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов БМП, минометы калибра 82мм, а вЛуганском и Зайцево – минометы 120 калибра.

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Провокации против Вооруженных Сил Украины с использованием вооружения всех калибров одновременно продолжались в районе обороны Авдеевки. Здесь противник вел огонь из артиллерии 122 и 152 калибров, минометов калибров 82мм и 120мм, вооружение танка, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе Новотошковського противник обстрелял подразделения сил АТО из пулеметов разных систем, а в Крымском – из минометов калибра 120мм.