Военные из гранатомета уничтожили вражескую БМП под Марьинкой (видео)

Военные из гранатомета прямо во вражескую цель попали с первого раза, пишет ТСН.uа.

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Как отмечается, боевая машина врага накануне стреляла по дому. Сами бойцы признаются, что старались придерживаться режима прекращения огня до последнего, но отвечать все же пришлось.

Бойцы радуются, что несмотря на обстрелы обошлось без потерь.