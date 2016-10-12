Военные из гранатомета уничтожили вражескую БМП под Марьинкой (видео)
17:37, 12 октября 2016Война
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Под Марьинкой украинские военные уничтожили вражескую бронемашину.
REUTERS
Военные из гранатомета прямо во вражескую цель попали с первого раза, пишет ТСН.uа.
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Как отмечается, боевая машина врага накануне стреляла по дому. Сами бойцы признаются, что старались придерживаться режима прекращения огня до последнего, но отвечать все же пришлось.
Бойцы радуются, что несмотря на обстрелы обошлось без потерь.
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