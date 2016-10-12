За сутки на Донбассе ранены 4 военных
13:01, 12 октября 2016Война
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За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военнослужащих нет, но четверо военнослужащих получили ранения», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 44 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.
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