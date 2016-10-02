Боевики отказываются покидать господствующие высоты в районе Станицы Луганской - спикер ВСУ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал начальник управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

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"По поводу Золотого мы подтверждаем, действительно, вчера был факт отвода. Что касается Станицы Луганской и Петровского, то каждый день фиксируются обстрелы. Согласно рамочного соглашения, в течение 7 дней должно быть четкое, устойчивое соблюдение "режима тишины", чего сейчас не происходит . ... Вы знаете, ОРДО и ОРЛО не являются сторонами разведения сил и средств от линии соприкосновения, и боевики не выполняют определенных в данных населенных пунктах мероприятий по отводу сил и средств от линии соприкосновения. Поскольку здесь есть акцент, они вынуждены оставить господствующие высоты, это в районе Станицы Луганской, где обустроены опорные пункты, это им невыгодно, и это является причиной постоянных провокаций и обстрелов позиций ВСУ", - говорит Сеник.

Напомним, 21 сентября в Минске подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках с определенными координатами.