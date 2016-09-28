"Режим тишины": Боевики 14 раз обстреляли украинских военных – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении террористы нарушали “режим тишины” в районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкино и Водяного, используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Кроме того, по Широкино и Марьинке вел огонь снайпер.

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На Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки и Верхнеторецкого. Также по Авдеевке оккупанты открывали огонь из миномета 82-го калибра, а по Новгородскому - из БМП и зенитной установки.

На Луганском направлении террористы осуществляли вооруженные провокации из стрелкового оружия и пулеметов в районе Новоалександровки и Новозвановки.

«Вооруженные Силы Украины строго соблюдают “режима тишины” и неукоснительно выполняют соответствующие пункты Минских соглашений», - подчеркнули в пресс-центре штаба АТО.