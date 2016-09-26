В ОБСЕ назвали самые "горячие" точки "режима тишины" на Донбассе

Об этом Хуг сообщил на брифинге в Луганске.

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Он в очередной раз напомнил, что стороны конфликта на Донбассе должны предоставить беспрепятственный доступ представителям СММ ко всем местам. "Специальная мониторинговая миссия также регистрирует нарушения режима прекращения огня вдоль линии разграничения по этот день. Большинство этих нарушений сосредотачиваются в районах Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", - заявил он.

Также, по его словам, наблюдается нарушение «режима тишины» в местности на север от Горловки.

Вместе с тем Хуг подчеркнул, что в последние дни ситуация в районах Луганской области вдоль линии столкновения была достаточно спокойной.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода от занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.