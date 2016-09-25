Хуг посетит участки разведения сил на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«25-28 сентября первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит восточную Украину, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, а также призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

Хуг планирует встретиться с командами СММ и с представителями Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Кроме того, он направил запрос на встречу с руководством вооруженных формирований в Донецке и Луганске, чтобы обсудить ограничения свободы передвижения СММ ОБСЕ и другие препятствия в выполнении мандата Миссии, а также обсудить ситуацию с безопасностью в районе.

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Как сообщал УНИАН, накануне Хуг призвал все стороны на Донбассе немедленно устранить имеющиеся препятствия в населенных пунктах Петровское и Золотое для получения возможности осуществлять наблюдение за выполнением согласованного Трехсторонней контактной группой в Минске Рамочного решения о разведении сил и средств на Донбассе.

Напомним, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

Положения Рамочного решения распространяются на дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в ходе дальнейших консультаций.

"Процесс разведения сил и средств, включая подготовительные мероприятия, для каждого из участков разведения не должен превышать 30 суток. При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется по мониторингу СММ ОБСЕ синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более трех суток", - говорится в документе.