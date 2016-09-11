Турчинов: украинские танки - среди лучших в мире

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, поздравляя воинов-танкистов с Днем танкистов, отметил, что Украина имеет одну из самых мощных бронетанковых школ в мире, а отечественные танки - среди лучших.

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Как сообщили в пресс-службе СНБО Украины, Турчинов убежден, что мощные, эффективно действующие танковые подразделения являются залогом победы в современных сухопутных боях.

«Украина имеет одну из самых мощных бронетанковых школ в мире, а отечественные танки - среди лучших», - добавил он.

Турчинов сказал, что его первая военная специальность - командир танкового взвода, поэтому он хорошо понимает, «что значит быть танкистом, какая это тяжелая и опасная работа».

«Наши мужественные танкисты, ежедневно рискуя жизнью, защищают родную страну. Украина гордится многочисленными подвигами, мужеством и стойкостью воинов-танкистов! Помним тех, кто не вернулся с поля боя, пожертвовав своей жизнью во имя Родины. Вечная память и почет!» - говорится в поздравлении.

Турчинов пожелал всем экипажам боевых машин несокрушимого здоровья и оптимизма, всегда побеждать врага. «Вместе мы остановили агрессора, вместе и освободим все временно оккупированные территории!» - добавил секретарь СНБО.