В Украине отмечают День танкиста
Во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы ВОВ, а также за заслуги танкостроителей в оснащении ВСУ бронетанковой техникой.
В конце
Именно в этот день во время войны в 1944 году танковые войска, являющие собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне оккупантов и остановили его наступление.
Некоторое время в крупных городах День танкистов отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил воинов-танкистов, ветеранов танковых войск, работников танкостроительной области с Днем танкистов, сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко подчеркнул, что Украина по праву считается одной из ведущих танковых государств мира, имеет многолетнюю историю становления и развития танковых войск, которые, обладая большой огневой мощью и ударной силой, высокой маневренностью и надежным броневой защитой, является важной составляющей боевого потенциала Вооруженных Сил Украина.
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"Продолжая славные традиции старших поколений, воины-танкисты в ходе антитеррористической операции с честью выполняют свой конституционный долг, демонстрируют верность военной присяге, профессионализм и боевое мастерство", - подчеркнул Порошенко.
Порошенко отметил, что нынешний праздник, который воины-танкисты встречают, крепко держа позиции в восточных и южных областях нашей страны, является символом глубокой всенародного уважения к их мужеству и героизму.
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Глава государства выразил убеждение, танкисты и в дальнейшем надежно стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины и пожелал воинам и их родным крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира.
По случаю Дня танкистов президент подписал Указ о награждении государственными наградами Украины воинов-танкистов, которые проявили личное мужество и высокий профессионализм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.