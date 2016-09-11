В Украине отмечают День танкиста

В конце 40-х годов 20 века, после Второй мировой войны, правительством был издан указ о праздновании 11 сентября Дня танкистов.

Именно в этот день во время войны в 1944 году танковые войска, являющие собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне оккупантов и остановили его наступление.

Некоторое время в крупных городах День танкистов отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил воинов-танкистов, ветеранов танковых войск, работников танкостроительной области с Днем танкистов, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Украина по праву считается одной из ведущих танковых государств мира, имеет многолетнюю историю становления и развития танковых войск, которые, обладая большой огневой мощью и ударной силой, высокой маневренностью и надежным броневой защитой, является важной составляющей боевого потенциала Вооруженных Сил Украина.

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"Продолжая славные традиции старших поколений, воины-танкисты в ходе антитеррористической операции с честью выполняют свой конституционный долг, демонстрируют верность военной присяге, профессионализм и боевое мастерство", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что нынешний праздник, который воины-танкисты встречают, крепко держа позиции в восточных и южных областях нашей страны, является символом глубокой всенародного уважения к их мужеству и героизму.

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Глава государства выразил убеждение, танкисты и в дальнейшем надежно стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины и пожелал воинам и их родным крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира.

По случаю Дня танкистов президент подписал Указ о награждении государственными наградами Украины воинов-танкистов, которые проявили личное мужество и высокий профессионализм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.