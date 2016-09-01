Олланд и Меркель: прекращение огня на Донбассе с 1 сентября должно стать долговременным

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

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Лидеры Франции и Германии поддержали инициативу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе относительно установления общего режима прекращения огня, который необходимо ввести с начала нового учебного года.

"Они подчеркнули, что это должно быть началом долговременного режима прекращения огня", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Как сообщал УНИАН, 26 августа представители Украины в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы призвали контролируемых Россией боевиков прекратить нарушать режим тишины с 1 сентября.

31 августа пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что президент Порошенко ожидает решения президента РФ Владимира Путина о поддержке инициативы Украины о прекращении огня на Донбассе с 1 сентября.

Сегодня пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам видеоконференции контактной группы с участием боевиков заявила, что по состоянию на 15:00 по всей линии соприкосновения режим прекращения огня в основном соблюдается.