Боевики обстреляли два локомотива в зоне АТО
17:14, 09 августа 2016Война
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Вчера, 8 августа, в 19:00 на станции Скотоватая Донецкой области боевики обстреляли два локомотива грузового поезда.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в ПАО «Укрзализныця», в результате разрыва снаряда на расстоянии 25 метров от подвижного состава в локомотивах выбиты окна и повреждена тормозная система.
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«Локомотивные бригады эвакуированы, к счастью, люди не пострадали», - говорится в сообщении.
Отмечается, что железнодорожникам в зоне проведения АТО приходится работать в крайне сложных и опасных условиях, однако предприятие вместе с Минэнергоугля продолжает выполнять первоочередное поручение правительства по обеспечению поставки энергетического угля (антрацитовой группы) тепловым электростанциям.
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