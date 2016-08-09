Боевики обстреляли два локомотива в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в ПАО «Укрзализныця», в результате разрыва снаряда на расстоянии 25 метров от подвижного состава в локомотивах выбиты окна и повреждена тормозная система.

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«Локомотивные бригады эвакуированы, к счастью, люди не пострадали», - говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожникам в зоне проведения АТО приходится работать в крайне сложных и опасных условиях, однако предприятие вместе с Минэнергоугля продолжает выполнять первоочередное поручение правительства по обеспечению поставки энергетического угля (антрацитовой группы) тепловым электростанциям.