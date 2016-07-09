В течение дня в зоне АТО зафиксировано 17 вражеских обстрелов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Напряженная ситуация сложилась вблизи Луганского на Донецком направлении. Здесь около 4:00 ночи противник обстрелял наши позиции из 122-миллиметровой артиллерии и выпустил 60 мин из 120-миллиметровых минометов по украинским воинам», - говорится в сообщении.

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Также под минометный огонь попали укрепления сил АТО в Новоселовке Второй и Светлодарске. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы вели огонь по Авдеевке и Шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении под обстрелы из гранатометов попали защитники Широкино и Новотроицкого. В Талаковке боевики применили БПМ, а рядом с Новогригорьевкой - крупнокалиберные пулеметы.

В Луганской области из гранатометов различных систем российские оккупационные войска вели огонь по Станице Луганской и Новоалександровке.