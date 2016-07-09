За сутки в зоне АТО погиб 1 военный, 6 ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За прошедшие сутки по состоянию на 0:00 сегодняшнего дня в результате активных боевых действий один украинский военный погиб, шестеро получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, также наблюдается активизация вражеской разведки.

"За прошедшие сутки отмечено 9 беспилотников практически во всех направлениях", - подчеркнул Лысенко.

Напомним, по данным штаба АТО, в течение пятницы российские оккупанты осуществили 72 обстрела на Донбассе, в частности по 33 на Донецком и Мариупольском направлениях и 6 на Луганском.