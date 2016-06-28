Боевики из гранатометов и тяжелых минометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Мариупольском направлении их было 46, на Донецком 19 и 6 на Луганском", - отметили в пресс-центре.

Читайте такжеШтаб АТО: с начала суток больше всего обстрелов боевики совершили на Мариупольском направленииВ сообщении говорится, что горячее всего на Мариупольском направлении было в районе Широкино, где в течение суток зафиксировано 15 обстрелов опорных пунктов из всех видов стрелкового оружия и минометов различных калибров, а с 20.00 до 21.00 оккупанты трижды били из самоходных артустановок. "Также, не спокойно было в районе Марьинки, Красногоровки, Чермалыка, Лебединского и Водяного, где для обстрелов наших опорных пунктов враг задействовал минометы. По позициям неподалеку Новотроицкого, Старогнатовки, Павлополя и Талаковки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. С территории временно оккупированного Докучаевска российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ вблизи Новотроицкого из самоходных артустановок калибром 122 мм", - отметили в пресс-центре.

На Донецком направлении под огнем из пулеметов крупного калибра и автоматических гранатометов оказались укрепления неподалеку Троицкого, Зайцево, Майорска и Луганского, а возле населенных пунктов Опытное, Пески и Кирово – из минометов калибра 82 мм. Для обстрелов защитников Авдеевки враг использовал пулеметы, автоматические гранатометы и тяжелые минометы.

В Луганской области вблизи Сокольников по украинских бойцах оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а возле Орехово из зенитной установки. Кроме того, из пулеметов и автоматических гранатометов противник пытался попасть по нашим позициям недалеко от Новоалександровки и Попасной.

"Украинские воины открывали огонь только в ответ на обстрелы обнаглевших оккупантов", - подытожили в пресс-центре.