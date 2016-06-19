За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, один ранен - Мотузяник
На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции трое украинских военных погибли, еще один получил ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Александр Мотузяник.
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"За прошедшие сутки погибло трое украинских военных. Один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, во время обстрела позиций вблизи Талаковки. Двое защитников погибли, натолкнувшись на вражескую мину в районе поселка Луганское Бахмутского района Донетчины. И там же один боец получил ранения", - сказал Мотузяник.
Как сообщалось, в течение минувших суток ситуация в районе проведения АТО оставалась неспокойной. Всего зафиксировано 44 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, из них – по 19 на Донецком и Мариупольском направлениях и 6 на Луганском.