За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, один ранен - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Александр Мотузяник.

Читайте такжеБоевики обстреляли Новозвановку и Троицкое: один военный погиб, двое ранены

"За прошедшие сутки погибло трое украинских военных. Один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью, во время обстрела позиций вблизи Талаковки. Двое защитников погибли, натолкнувшись на вражескую мину в районе поселка Луганское Бахмутского района Донетчины. И там же один боец получил ранения", - сказал Мотузяник.

Как сообщалось, в течение минувших суток ситуация в районе проведения АТО оставалась неспокойной. Всего зафиксировано 44 обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, из них – по 19 на Донецком и Мариупольском направлениях и 6 на Луганском.