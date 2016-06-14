Боевики били из артиллерии по Чермалыку: пострадал ребенок (фото)

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Донецкой области.

Артобстрел начался сегодня около 12.00. Известно, что в результате попадания снарядов повреждены 5 домов по ул. Молодежная.

«Сегодня днем поселок Чермалык подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате прямых попаданий снарядов существенно повреждены дома мирных жителей. В одном из зданий, где было зафиксировано прямое попадание, находилась 13-летняя девочка. Подросток чудом не погибла и получила легкие телесные повреждения»,- информирует полиция.

Читайте такжеУкраинский офицер рассказал о тактике боевиков "живой щит"

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.