Боевики били из гранатометов на всех направлениях, в результате артобстрела пострадали окрестности мирного Торецка

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что на Донецком направлении из минометов калибра 82 мм и 120 мм боевики обстреляли опорные пункты дважды вблизи Ленинского, Новгородского и Опытного, а из гранатометов различных систем - укрепления вблизи Авдеевки, шахты Бутовка, Троицкого и Новоселовки Второй.

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"Стрелковое оружие НВФ добавили к обстрелам украинских подразделений в районе Луганского и Богуславского. На Мариупольском направлении из гранатометов боевики пытались попасть по защитникам Павлополя. На Луганском направлении рядом с Новозвановкой НВФ вели огонь из гранатометов и действовал снайпер", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что сегодня ночью российские оккупационные войска из артиллерии осуществили обстрел окрестностей мирного Торецка. В результате разрушены несколько домов мирных граждан и погибла местная жительница.