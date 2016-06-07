За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще девять получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики активно пытаются отодвинуть украинские подразделения от Докучаевска - ИС

"За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще девять получили ранения", - заявил Лысенко.

По его словам, военные понесли потери и получили ранения на различных участках.

"У населенного пункта Пищевик один парень погиб, один был ранен. Также трое раненых у нас в Новотроицком. Шахта Путиловская - двое раненых. Авдеевка - двое раненых, и в районе Майорска один ранен", - уточнил Лысенко.

Также он сообщил о потерях врага за последние дни. В частности, 4 июня были ранены четыре оккупантов из состава так называемого 9-го полка (дислоцируется в Новоазовске), которые действовали в составе диверсионно-разведывательной группы в районе Коминтерново. "Впоследствии их эвакуировали в России", - подчеркнул Лысенко.

Кроме того, 5 июня ранения получили трое боевиков из того же отряда. Сейчас их лечат в детском лагере "Звездочка" в поселке Безымянном. Этот детский лагерь боевики используют в качестве госпиталя.

Лысенко добавил, что 6 июня в результате подрыва автомобиля на собственном минном поле погиб один и были ранены двое оккупантов из состава так называемой 7-й бригады (дислоцируется в Дебальцево).

За прошедшие сутки также был уничтожен разведчик из так называемого 11-го полка из Макеевки, а двое боевиков получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще семеро получили ранения.