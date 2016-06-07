За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, еще девять получили ранения
За минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще девять получили ранения.
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще девять получили ранения", - заявил Лысенко.
По его словам, военные понесли потери и получили ранения на различных участках.
"У населенного пункта Пищевик один парень погиб, один был ранен. Также трое раненых у нас в Новотроицком. Шахта Путиловская - двое раненых. Авдеевка - двое раненых, и в районе Майорска один ранен", - уточнил Лысенко.
Также он сообщил о потерях врага за последние дни. В частности, 4 июня были ранены четыре оккупантов из состава так называемого 9-го полка (дислоцируется в Новоазовске), которые действовали в составе диверсионно-разведывательной группы в районе Коминтерново. "Впоследствии их эвакуировали в России", - подчеркнул Лысенко.
Кроме того, 5 июня ранения получили трое боевиков из того же отряда. Сейчас их лечат в детском лагере "Звездочка" в поселке Безымянном. Этот детский лагерь боевики используют в качестве госпиталя.
Лысенко добавил, что 6 июня в результате подрыва автомобиля на собственном минном поле погиб один и были ранены двое оккупантов из состава так называемой 7-й бригады (дислоцируется в Дебальцево).
За прошедшие сутки также был уничтожен разведчик из так называемого 11-го полка из Макеевки, а двое боевиков получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще семеро получили ранения.