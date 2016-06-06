За сутки на Донбассе один военный погиб, еще семеро получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский воин погиб, еще семь получили ранения. Потери украинские войска понесли во время боя под Майорском и во время обстрела под Авдеевкой», - сообщил Лысенко.

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По словам Лысенко, "потери противника за минувшие сутки - это четыре тяжелораненых оккупанта-диверсанта из состава сразу трех подразделений незаконных вооруженных формирований".

Лысенко уточнил, что относительно потерь боевиков эти данные точно подтверждены. "Это значит, что есть и те, кого еще не подтвердили, поэтому мы ждем подтверждения", - сказал он.

Кроме того, по словам Лысенко, в результате взрыва снаряда в Красногоровке была ранена местная жительница.