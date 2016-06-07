На северо-западе Донецка боевики начали разворачивать крупное формирование - ИС

По данным группы "Информационное сопротивление", на участке от Старомихайловки и на север, вплоть до Спартака и Путиловки, боевики в тактической и оперативно-тактической зоне развернули дополнительно сеть мобильных блокпостов и контрольных пунктов.

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По сути, они "закрывают" весь северо-западный угол Донецка, - южнее Авдеевки и Донецкого аэропорта.

Цель данных мероприятий уточняется - вполне вероятно, сосредоточение и развертывание в данном районе крупного формирования террористов, отметили в ИС.