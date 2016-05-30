Российские войска готовят наступление, чтобы пробить сухопутный коридор в Крым – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаил Коваль во время заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и сейма и сената Республики Польша.

Читайте такжеС начала года на Донбассе погибли 42 военных, 350 ранены. С начала АТО убиты 10 тысяч украинцев

Он отметил, что "Россия грубо нарушает положения Минских договоренностей, и не намерена их выполнять".

"Российские войска готовятся к возобновлению активных наступательных действий с целью выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей, а также пробивания сухопутного коридора в Крым", - подчеркнул Коваль.

Он подчеркнул, что международные санкции против России "являются действенными, но не достаточными, чтобы вынудить Россию отказаться от агрессивных планов в отношении Украины".

Коваль подчеркнул, что Украина выступила с инициативой введения на оккупированные территории Донбасса вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. "Мы категорически против сотрудничества миссии с так называемыми местными силами безопасности", - подчеркнул он.

По словам Коваля, задачей миссии должно быть, в частности, создание зоны безопасности вдоль границы и обеспечение полного доступа Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем его участкам, доступ к неконтролируемым территориям, а также мониторинг вывода российских войск и вооружения с территории Украины, а уже после этого - проведение выборов на данной территории.