Миссия ОБСЕ зафиксировала размещение тяжелого вооружения боевиков в Луганске и Донецке

Об этом говорится в отчете миссии за 18 апреля, опубликованном сегодня.

Наблюдатели отметили, что в нарушение связанных с отводом тяжелого вооружения определенных Минскими соглашениями мест, они увидели семь 122-мм ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 10 гаубиц на буксире (пять 152-мм 2А65 Мста-Б, и пять 122-мм Д-30) в Луганске.

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В то же время на огороженной территории военного типа в Ленинском районе Донецка, миссия увидела пять 120-мм зенитно-ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10". Также наблюдатели увидели один 120-мм зенитно-ракетный комплекс 9К33 "Оса" в районе к востоку от Авдеевки.

Вместе с тем, наблюдатели сообщают, что увидели шесть 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" неподалеку контролируемой правительством Украины Марьинки (23 км к юго-западу от Донецка).

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