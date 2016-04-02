В районе Тореза разведка зафиксировала танки и артиллерию боевиков

Об этом в субботу сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В частности, к Дебальцево был перемещен личный состав (до роты) и два грузовых автомобиля с боеприпасами, в направлении Углегорска - гаубичная артиллерийская батарея 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) ВС РФ, передает Украинская правда.

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В районах н.п. Кировское, Смелое, Ждановка и Тореззафиксировано наличие артиллерийских систем калибром более 100 мм и танков, информация об этом предоставлена представителям СММ ОБСЕ.

"В течение суток наибольшая активность противника наблюдалась на Славянском и Донецком направлениях. Продолжаются интенсивные обстрелы позиций сил АТО в районах н.п. Зайцево и промышленной зоны н.п. Авдеевка, в т.ч. с применением 82-мм и 120- мм минометов", - отметили в разведке.

Также боевики осуществляют разведку с целью разоблачения системы огня и уточнения оборонительных порядков подразделений сил АТО.

"В районе Авдеевки зафиксирован беспилотный летательный аппарат тактического уровня, запуск которого осуществлен из района н.п. Горловка, в районе н.п. Ясиноватая подтверждено пребывание маневренной группы радиоэлектронной разведки", - сообщили в ГУР Минобороны.