Порошенко: 180 бойцов Нацгвардии отдали свои жизни за независимость Украины

180 бойцов Национальной гвардии отдали свои жизни за независимость Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня в учебном центре Национальной гвардии Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

«Мы помним и чтим каждого из ста восьмидесяти бойцов Национальной гвардии, которые отдали свои жизни за нашу соборность, суверенитет и независимость Украины», - заявил он.

«Вечная память всем боевым побратимам», - добавил президент.

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Также Порошенко сообщил, что за время проведения АТО 948 военных Национальной гвардии получили высокие государственные награды.

«Народ и руководство страны высоко ценят вклад воинов-гвардейцев в обеспечение национальной безопасности государства. За период проведения антитеррористической операции 948 военнослужащих Нацгвардии получили высокие государственные награды», - заявил он.

«В нашей памяти и в летописи Украины навсегда останутся имена двух военнослужащих-гвардейцев, которые моим указом посмертно удостоены звания Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого... и лейтенанта Богдана Завады», - добавил президент.