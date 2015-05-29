Во Львове открыли памятник погибшему в АТО генералу Кульчицкому (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, памятник установлен на площади перед воинской частью на улице Княгини Ольги.

«Если вы внимательно посмотрите на этот образ, то увидите открытого чистого свободного человека. Он воевал за свободу, свобондым он и погиб. Сегодня во многих школах Львова последний звонок. И когда молодые парни и девушки вступают в жизнь, они по-разному воспринимают слова «быть свободным». Я хотел бы, чтобы мы все с вами понимали это так, как понимал генерал Кульчицкий – быть честным, отважным, вести за собой. Так много нас собралось сегодня не потому, что он генерал, а потому, что он – человек чести, отваги и пример быть свободным», - отметил во время церемонии открытия памятника городской председатель Львова Андрей Садовый.

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Справка. Сергей Кульчицкий родился 17 декабря 1963 года, погиб 29 мая 2014 года возле Славянска. Украинский военный, генерал-майор, начальник управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины. Герой Украины.

29 мая он должен был завершить свое пребывание на востоке Украины и приехать во Львов. Но в этот день террористы совершили нападение на вертолет, в котором находился генерал. Вертолет выполнял плановый облет, связанный с доставкой продуктов питания и ротацией личного состава. Во время нападения на воздушное судно погибли шесть бойцов Нацгвардии и шесть сотрудников спецподразделения милиции.

31 мая прошлого года Кульчицкого похоронили на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.