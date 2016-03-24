В Нацгвардии продолжается комплектование бригады быстрого реагирования

Командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров заявляет, что в Национальной гвардии продолжается комплектование новой бригады быстрого реагирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аллеров сказал на торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Национальной гвардии Украины.

«На сегодняшний день положено начало, принимая во внимание существующие в государстве угрозы как-то - внешняя агрессия, внутренние вооруженные формирования, преступность... Принято решение о создании бригады быстрого реагирования. Сегодня идет комплектование первого батальона. Планируем в мае месяце завершить комплектование этого батальона, и до конца года прийти примерно к 50% штатной численности этой бригады», - подчеркнул Аллеров.

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При этом командующий Нацгвардией отметил, что существует много факторов для создания этой бригады. Речь идет о необходимости создания условий для существования этой бригады: необходимы казармы, общежития, материальная база для того, чтобы эта бригада могла развиваться.

Первый батальон этой бригады пока проходит процесс подготовки. «Мы набрали людей, провели одиночное слаживание, отделение... Сейчас идет подготовка слаживания взводов. Это длительный период в течение четырех-шести месяцев. По готовности подразделения будет проведено инспектирование, после этого оно будет приобщено и даже к участию в Контртеррористической операции», - заявил Аллеров.

Как сообщал УНИАН, Аллеров обещает реформировать военное формирование МВД в два этапа до 2020 года.