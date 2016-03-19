Разведка: РФ перебросила на Донбасс 50 грузовиков с боеприпасами и полевой госпиталь

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, через населенный пункт Щербак на Донбасс перебросили еще семь танков, четыре БМП, два 122-мм РСЗО "Град", четыре топливозаправщика.

Читайте такжеВ Дебальцево боевики развернули военный госпиталь с врачами из РФ - разведка

Также, по данным разведки, через Изварино в направлении Луганска направлено 30 грузовиков с боеприпасами. В направлении Донецка – 20 грузовиков в сопровождении двух БТР и бронеавтомобиля "Тигр". Кроме того, в н.п. Ровеньки пришел эшелон с горюче-смазочными материалами, а в Новоазовск – 10 машин медицинского обеспечения (полевой военный госпиталь).

Читайте такжеВ штабе АТО предупредили об очередной провокации боевиков на Мариупольском направлении