Донецкая фильтровальная станция оказалась под угрозой уничтожения из-за обстрелов боевиков

С самого утра боевики ужесточили обстрелы вблизи Авдеевки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня после шести часов утра вблизи Авдеевки преступники снова совершили вооруженную провокацию. Так, российские оккупационные войска открыли огонь из противотанкового гранатомета в сторону территории позиций ВСУ и Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Эти действия являются грубым и циничным нарушением комплекса мер по выполнению Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

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В штабе также отмечают, что обстрелы и вооруженные провокации со стороны боевиков по позициям сил АТО в районе Авдеевка–Ясиноватая несут угрозу уничтожения Донецкой фильтровальной станции (ДФС), что может вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу в регионе.

«На днях украинская сторона выступила с инициативой относительно возможных путей деэскалации ситуации в этом регионе. Однако удалось достичь договоренности относительно совместного введения режима полного прекращения огня в направлении Ясиноватая-Авдеевка. Приходится констатировать, что устное согласие боевиков НВФ о введении полного режима прекращения огня в этом районе оказались пустым обещанием. НВФ, как видим, осуществляют целенаправленный обстрел и разрушение инфраструктурных и промышленных объектов, что и в дальнейшем, к сожалению, приводит к жертвам среди мирного населения.

Осуждая все проявления такого рода, украинская сторона выступает за полное и безоговорочное выполнение Минских договоренностей и призывает РФ и ОБСЕ использовать все имеющиеся возможности для достижения этой цели. Конкретные действия и четкое выполнение решений, а не показательные шаги и пустые заявления должны стать залогом мирного урегулирования во исполнение Минских договоренностей», - отметили в пресс-центре штабе АТО.