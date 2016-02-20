Ситуация в зоне АТО остается напряженной: боевики 54 раза обстреляли военных

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки зафиксировано 54 обстрелы позиций украинских войск. Из них 28 на Донецком направлении и 26 на Мариупольском.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Враг вел огонь из 82-мм миномета, зенитной установки и боевой машины пехоты в районе Красногоровки. 82-мм миномет обстрелял позиции наших войск вблизи села Гнутово», - говорится в сообщении.

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Также вчера боевики вели интенсивный огонь в районе Марьянки из гранатометов и стрелкового оружия. В частности, были обстреляны украинские позиции в Водяном, Опитном, Песках, Авдеевке, Зайцевому, Майорску.

В районе Широкино был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата.