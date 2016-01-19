В штабе заявили о существенном улучшении ситуации в зоне АТО

19:32, 19 января 2016
Война
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В пресс-центре отметили, что все обстрелы осуществлялись на Донецком направлении.

АТО / Фото УНИАН

Сегодня ситуация в зоне проведения антитеррористической операции существенно улучшилась, террористы лишь 11 раз обстреляли позиции украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке на своей странице в Facebook.

В пресс-центре отметили, что все обстрелы осуществлялись на Донецком направлении.

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«В районе Светлодарской дуги боевики из стрелкового оружия обстреляли украинские позиции неподалеку от Новгородского и Зайцево», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на окраинах временно оккупированного Донецка враг вел огонь из стрелкового оружия по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Песков и шахты Бутовка. Неподалеку от Опытного по украинскому опорному пункту «работал» снайпер.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки террористы 47 раз обстреляли опорные пункты сил антитеррористической операции.

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