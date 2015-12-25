За минувшие сутки в зоне АТО нет погибших и раненых военных - АП

13:24, 25 декабря 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО нет погибших и раненных украинских военнослужащих.

Андрей Лысенко / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - отметил Лысенко.

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