За минувшие сутки в зоне АТО нет погибших и раненых военных - АП
13:24, 25 декабря 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО нет погибших и раненных украинских военнослужащих.
Лысенко заявляет, что потерь нет / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - отметил Лысенко.
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