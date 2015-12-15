Словацкие СМИ обнародовали имена соотечественников, которые воюют за боевиков на Донбассе (фото)

Имена двух словаков, которые воюют на стороне пророссийских боевиков на Донбассе, назвало местное издание Dennik N, которое цитирует "Европейская правда". В материале речь идет о Мартине Сойка Кепрта и Ричарде Браницки.

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По информации газеты из надежных источников, Кепрта до поездки на Донбасс занимался фехтованием, страйкболом и состоял в организации, которая борется с последствиями наводнений. Он приехал на Донбасс в сентябре 2014 года и вошел в состав интернациональной бригады "Пятнадцатка". В феврале был ранен под Дебальцево и после выздоровления начал тренировать новичков.

На вопрос, почему он решил воевать за террористов, Кепрта заявил, что "просто не любит ценности, которые пропагандирует ЕС": "Я нашел способ бороться с тем, что мне не нравится. Я борюсь за интересы тех, чьи взгляды соответствуют моим убеждениям".

Как пишет издание, сейчас Кепрта женился на Донбассе и возвращаться в Словакию пока не планирует.

В свою очередь Ричард Браницки был одним из первых словаков, которые уехали на Донбасс. По словам боевика, на его решение особенно повлияли сообщения российских СМИ, потому что словацким медиа он не верил.

И хотя Браницки утверждает, что поехал воевать на Донбасс, чтобы предотвратить убийства женщин и детей и бороться против фашистов, на самом деле причина более прозаична, пишет словацкое издание.

Дело в том, что на Родине Браницки выдвинуты обвинения, согласно с которыми он может провести в тюрьме до 20 лет. Сообщается, что речь идет об экономических преступлениях: мошенничество, хищениях и уклонении от уплаты налогов.

В Словакии Браницки оставил подругу и двоих детей.