Россия активизировала воздушную разведку на Донбассе и вдоль границы - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"В течение недели наблюдалась тенденция к увеличению фактов ведения воздушной разведки российско-террористическими войсками как напротив участков российско-украинской границы, так и в зоне антитеррористической операции и на административной границе с временно оккупированным Крымом", - отметил Слободян.

Как отметил представитель Госпогранслужбы, с 3 декабря в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений и админграниц с Крымом пограничники зафиксировали 17 беспилотных летательных аппаратов.

При этом он отметил, что в последние два дня в Херсонской области пограничники дважды фиксировали полеты вертолетов Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации вдоль админграницы с Крымом без ее пересечения.

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"Только в течение текущих суток 6 беспилотных летательных аппаратов были обнаружены на участках Донецкого и Краматорского отрядов", - сказал Слободян.

Пограничники фиксировали беспилотники и на российской территории напротив участков Луганского и Харьковского отрядов. "Воздушные объекты двигались вдоль государственной границы на высоте около 1 км", - сказал Слободян.

Российская сторона об осуществлении мониторинговых полетов установленным порядком не сообщала, добавил он.

В свою очередь, как сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, вчера в зоне АТО были обнаружены 9 беспилотников, в частности, вблизи Авдеевки и Мариуполя.

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