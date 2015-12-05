Лысенко говорит, что скандальный российский актер Пореченков снова хочет приехать к боевикам "ДНР"

Украинские разведчики узнали о планах российского актера Михаила Пореченкова, который поддерживает боевиков на Донбассе, посетить временно оккупированный Новоазовск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«По данным разведки, представители российского шоу-бизнеса продолжают демонстрировать свою поддержку преступников, захвативших украинские территории. Вскоре в Новоазовск ожидается приезд Михаила Пореченкова, который ранее стрелял по украинским военным во время битвы за Донецкий аэропорт», - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков во время поездки в Донецк вместе с боевиками открыл огонь из автомата в сторону Донецкого аэропорта, который защищали украинские силовики.

31 октября СБУ открыла уголовное производство против Пореченкова по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР».

Кроме того, Следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство против Пореченкова по ст. 260 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).

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Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, Пореченков в Донецке «в составе вооруженной банды лично участвовал в обстреле подразделений украинских Вооруженных сил из автоматического оружия. Эти кадры обошли телеэкраны, в полном объеме изобличая этого гражданина России в совершении преступления на территории Украины. Согласно Уголовному кодексу Украины, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет».

В начале 2015 года правоохранительные органы Украины объявили Пореченкова в розыск.