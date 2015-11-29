Армия приняла на обеспечение БТР-3

Предприятие-производитель уже получило предоплату и приступило к выполнению заказа, передает пресс-служба Минобороны.

Вместе с тем, во время государственных испытаний бронированного автомобиля «Дозор» было выявлено 49 недостатков.

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"Сейчас готовится совместное решение с предприятием «Укроборонпром» по устранению этих недостатков и заключения соглашения на поставку этого автомобиля в ВСУ. Все эти вопросы будут решены в рабочем порядке и Вооруженные Силы Украины получат надежную машину", — рассказал Павловский.

Недостатки, которые были обнаружены во время испытаний, в основном касаются ходовой части.

Машина прошла около 8-ми тысяч километров и частота поломок составила 4-5 на тысячу километров.