На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима тишины - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Харькове сообщил журналистам министр обороны Украины Степан Полторак.

“За минувшие сутки было одно нарушение режима прекращения огня около населенного пункта Зайцево. Мы поддерживаем тесное взаимодействие с представителями ОБСЕ, мы извещаем их о таких случаях. Объяснения со стороны террористических группировок такое, что, насколько мы понимаем, они не всех контролируют и, к сожалению, там есть группы людей, которые не подчиняются даже главарям этих террористических группировок”, - сказал министр.

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По его словам, каждый случай нарушения режима прекращения огня обсуждается на заседаниях совместной группы.

Полторак отметил, что обстрелы, как правило, носят провокационный характер. Боевики их осуществляют из стрелкового оружия с недолётом до позиций украинской армии.

При этом министр подчеркнул, что если есть угроза жизни украинских военнослужащих, то ответный огонь ведется и будет вестись.